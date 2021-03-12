Источники рассказали подробности драки в школе на Сахалине

Источники рассказали подробности драки в школе №3 в Невельске (Сахалинская область).

«В пятницу в школе №3 мальчики начали ссориться. Там конфликт начался, один ударил другого. Тот, которого ударили, пошёл за ножом», — заявил один из источников в беседе с телеканалом «360».

По словам другого источника, драка произошла по неизвестной причине.

«Насчёт ножа: просто один из них по случайности его достал, просто тут такие мальчики в школе, которые постоянно любят драться, и даже вчера такое было», — утверждает он.

Источник уточнил, что в четверг подрались два ученика восьмого класса. Он также сообщил, что сегодняшний пострадавший уже пошёл на поправку.

Ранее стало известно, что Невельская городская прокуратура проводит проверку по факту драки в средней школе №3.