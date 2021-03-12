В Сахалинской области проводят проверку по факту драки в школе

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Невельская городская прокуратура проводит проверку по факту драки в средней школе №3.
В Сахалинской области проводят проверку по факту драки в школе
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Об этом сообщает astv.ru.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних должностными лицами образовательного учреждения и органов профилактики муниципального образования», — заявили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

На контроле находится процессуальная проверка, которую организовали правоохранительные органы по факту инцидента.

Ранее руководитель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» прокомментировала конфликты в школах.

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