В Сахалинской области проводят проверку по факту драки в школе
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Об этом сообщает astv.ru.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних должностными лицами образовательного учреждения и органов профилактики муниципального образования», — заявили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
На контроле находится процессуальная проверка, которую организовали правоохранительные органы по факту инцидента.
Ранее руководитель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот» прокомментировала конфликты в школах.