В ОНК Москвы рассказали о помощи обвиняемому в шпионаже украинцу

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RT
Содержащийся в СИЗО «Лефортово» гражданин Украины Константин Ширинг получил зубные протезы, в которых очень нуждался для полноценного питания. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы, добавив, что вопрос удалось решить после вмешательства общественной организации.
В ОНК Москвы рассказали о помощи обвиняемому в шпионаже украинцу
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«При содействии комиссии нашлись врачи, которые за свой счёт изготовили для Ширинга зубные протезы, 11 марта он их получил», — заявил представитель ОНК.

Как сообщал ранее RT, Константина Ширинга обвиняют в шпионаже. Весной 2020 года его вместе с женой задержали сотрудники ФСБ на улице в Феодосии и для дальнейшего расследования дела вывезли в Москву. Зубные протезы Ширинг оставил дома, и в столичном СИЗО с трудом почти год обходился без них.

Жена выслать протезы в Москву не могла, так как сама находится под домашним арестом. Денежных средств на лицевом счёте в СИЗО для оплаты изготовления протезов у Ширинга не было.

«В данной ситуации правозащитники и врачи, объединив усилия, смогли помочь, но проблему зубного протезирования в местах лишения свободы всё-таки необходимо решать за счёт бюджетных средств, — отметили в ОНК Москвы. — Сейчас это платная услуга, на которую не всегда есть деньги у заключённых, тем более иностранцев, не имеющих родственников в России».

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