В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца

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RT
Экстрадированный из Аргентины по требованию Генеральной прокуратуры России гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро помещён в одиночную камеру СИЗО №12 Москвы. Об этом RT сообщил представитель ОНК Сергей Аристов, посетивший изолятор с проверкой.

«Руководство изолятора заявило, что, поскольку Валеро Валеро прибыл из-за границы, он помещён под строжайший карантин до получения результатов теста на коронавирус. Он содержится в одиночной камере, где, как заявили в администрации СИЗО, отключена вентиляция», — сказал правозащитник. 

По его словам, руководство изолятора предоставило ОНК возможность увидеть Валеро на мониторе с помощью системы видеонаблюдения. 

«Он лежал на кровати. В камере есть водопроводный кран с раковиной и так называемая чаша «Генуя» (напольный унитаз)», — поделился Аристов. 

Он также добавил, что в ходе проверки другие заключённые сообщили членам комиссии, что в ряде камер, вопреки правилам внутреннего распорядка, нет радиоприёмников, матрасы и одеяла выдаются тонкие, а постельное бельё рваное. 

Экстрадированный Валеро при этом не владеет ни русским, ни английским языками, уточнил собеседник RT, отметив, что в московском СИЗО иностранец проведёт не менее 20 дней, до конца карантина, а затем будет отправлен в Казань — по месту совершения преступления. 

По версии следствия, в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 млн рублей, после чего скрылся с места преступления. 

Суд в Казани заочно арестовал подозреваемого в краже Валеро, он был объявлен в розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине.

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