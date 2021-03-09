Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже колумбийца

Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей.

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро», — приводит РИА Новости слова официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

По информации ведомства, в России он обвиняется в краже в особо крупном размере.



По версии следствия, в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 млн рублей. После этого скрылся с места преступления.

Суд в Казани заочно арестовал преступника, и тот был объявлен в розыск. В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан в Аргентине.