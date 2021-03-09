Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже колумбийца

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Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей.
Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже колумбийца
  • Reuters

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро», — приводит РИА Новости слова официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

По информации ведомства, в России он обвиняется в краже в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 млн рублей. После этого скрылся с места преступления.

Суд в Казани заочно арестовал преступника, и тот был объявлен в розыск. В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан в Аргентине. 

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