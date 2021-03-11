Эксперт назвала Турцию самым популярным зарубежным направлением среди россиян

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова назвала Турцию самым популярным зарубежным направлением среди россиян.

«По нашим данным, в эту страну на весенний период забронировано 34,6% от всех авиабилетов на международные рейсы. Доля бронирований в сравнении с зимой выросла на 60%. Направление становится всё более популярным», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, большинство россиян запланировали полёты в Стамбул — туда оформлено 66% билетов.

При этом она призвала следить за эпидемиологической ситуацией в Турции, так как ограничительные меры в отдельных районах страны могут меняться.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.