Врач рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19.
Врач рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19
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«Одна из главных опасностей — это обморожение. Вторая особенность — обостряются некоторые хронические заболевания», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, воздух становится более сухим, а больные бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких переносят холод хуже.

«Те, кто переболел коронавирусом, тоже в группе риска. В воздухе уменьшается содержание кислорода — это могут почувствовать как люди с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца, как и те, кто страдает мигренями», — отметил Водовозов.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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