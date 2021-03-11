Врач рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал о возможном влиянии холодной погоды на здоровье переболевших COVID-19.

«Одна из главных опасностей — это обморожение. Вторая особенность — обостряются некоторые хронические заболевания», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, воздух становится более сухим, а больные бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких переносят холод хуже.

«Те, кто переболел коронавирусом, тоже в группе риска. В воздухе уменьшается содержание кислорода — это могут почувствовать как люди с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца, как и те, кто страдает мигренями», — отметил Водовозов.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.