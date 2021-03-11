В Калининградской области прошли учения Балтфлота

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В Калининградской области состоялись учения корвета «Сообразительный» Балтийского флота.
В Калининградской области прошли учения Балтфлота
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Моряки выполнили более десяти упражнений в стрельбе, отработали навыки, необходимые во время борьбы за живучесть корабля, отработали отражение атак с воздуха и артиллерийский бой с надводным кораблём условного противника.

Отдельные тренировки провели лётчики палубных вертолётов Ка-27. Они выполнили более 20 взлётов и посадок в разных условиях, включая ночные.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.

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