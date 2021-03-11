В Совфеде оценили предложение о четырёхдневной рабочей неделе для женщин

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.

«Сама по себе идея оказать помощь и поддержку женщинам в связи с тем, что у них велика нагрузка, в общем хорошая. Но всё это требует тщательного рассуждения, чтобы понять, насколько такую нагрузку потянет работодатель с точки зрения заработной платы», — считает сенатор.

По мнению Рязанского, инициатива вряд ли найдёт поддержку в ближайшее время.

«Вопрос ещё и в том, что есть специальности, в которых очень сложно обеспечить работу самого предприятия… И самое главное, этот вопрос требует выхода на трёхсторонние переговоры, чтобы выработать такого рода технологию. Я имею ввиду профсоюзы, работодатели и правительство… В общем, это очень серьёзный шаг», — добавил он.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» заявила о поддержке четырёхдневной рабочей недели для женщин.