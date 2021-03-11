Кабмин выделит 212 млрд рублей на дорожные работы в 2021 году

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Российское правительство направит 212 млрд рублей на дорожные работы в 2021 году, сообщила пресс-служба кабмина.
Кабмин выделит 212 млрд рублей на дорожные работы в 2021 году
  • РИА Новости

«В 2021 году на реализацию дорожных работ предусмотрены федеральные средства в размере 131 млрд рублей, ещё 70,5 млрд рублей распределено в рамках разблокировки средств и 10,5 млрд рублей выделено Республике Крым из резервного фонда», — говорится в сообщении. 

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что освоение средств должно быть обеспечено к 1 декабря.

Он также уточнил, что нужно поменять подходы к формированию программ дорожных работ.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание по итогам 2020-го, который на Ямале был объявлен Годом дорог.

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