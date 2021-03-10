В ЯНАО рассказали о ремонте и реконструкции дорог в регионе

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание по итогам 2020 года, который на Ямале был объявлен Годом дорог.
В ЯНАО рассказали о ремонте и реконструкции дорог в регионе
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы начали работы на самых сложных участках — спрямляем дорогу от Нового Уренгоя до Коротчаева, меняем плиты на участке от Коротчаева до Пуровска. Ставлю задачу в этом году увеличить темпы работ на трассе, чтобы как можно скорее завершить их», — заявил губернатор.

По словам главы региона, больше всего внимания должны уделить трассе «Салехард — Сургут» до границы с ХМАО.

Как сообщила пресс-служба правительства, в 2020 году на Ямале начали ремонт и реконструкцию 400 км трасс. Работы рассчитаны на несколько лет.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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