В Госдуме прокомментировали новый порядок предоставления выплат семьям с детьми

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала новый порядок предоставления выплат семьям с детьми.

«Если в прошлом году мы выплачивали ровно 50% от прожиточного минимума на ребёнка в соответствующем регионе России, то в этом году ранжирование происходит в соответствии с критериями нуждаемости семьи», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, выплаты на детей от трёх до семи лет — не тот случай, когда подход должен быть равным ко всем без исключения.

Как пояснила Бессараб, в случае пособий нужно учитывать доход семьи, насколько она нуждается.

«Кому-то нужна больше выплата, кому-то — меньше. Тем, кому требуется, надо помочь в большем объёме», — добавила она.

В декабре Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи.