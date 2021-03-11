В Оренбургской области перед судом предстанут организаторы подпольного казино

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В Оренбургской области перед судом предстанут семь членов преступной группировки, организовавших подпольное казино.
В Оренбургской области перед судом предстанут организаторы подпольного казино
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следствия, с января 2019 по февраль 2020 года банда занималась организацией азартных игр в Орске. Преступную группу возглавлял 32-летний местный житель.

В ходе обысков в специально оборудованных игорных помещениях и по месту жительства обвиняемых следователи изъяли более 19 единиц игрового оборудования, а также денежные средства в сумме около 100 тыс. рублей.

По решению суда наложен арест на имущество организатора. У него изъяли 2,45 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

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