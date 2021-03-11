Эксперты заявили о росте спроса на торты в России

Спрос на изготовление тортов в России превысил прошлогодний показатель на 72%, а предложение услуг по их изготовлению — на 39%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Услуг».

В мае 2020 года популярность заказных тортов увеличилась на 39%, в июне — на 14%, в июле — на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

По оценке экспертов, с возвращением в офисы торты и другие эксклюзивные сладости стали атрибутом корпоративов. К примеру, к марту 2021 года спрос на них показал рост на 72% год к году.

Как выяснили специалисты, чаще всего сладкие презенты к праздникам заказывают в Москве и Санкт-Петербурге, на которые пришлось 11% и 9% от совокупного спроса соответственно. Среди лидеров — Нижний Новгород, Краснодар и Воронеж.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.