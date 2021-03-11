В Башкирии возбуждено дело по факту обрушения потолка в сельской школе
- РИА Новости
Как передаёт mkset.ru, обрушение произошло 5 марта около 17:00.
Во время инцидента в здании находился лишь технический персонал, детей в школе не было.
Проводятся следственные действия. Выясняются причины произошедшего. В результате расследования действиям лиц, ответственных за безопасность, будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что прокуратура Омской области начала проверку в одной из школ региона, где восьмилетнему ученику упал на ногу радиатор отопления.