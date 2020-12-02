Прокуратура Омской области проводит проверку по факту падения батареи на ногу школьника
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.
Инцидент произошёл в Колосовском районе в БОУ «Строкинская средняя школа». Ребёнок госпитализирован с травмой ноги.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности обеспечения безопасности при эксплуатации здания школы. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Устанавливать причины произошедшего будет муниципальная комиссия. Уточняется, что систему отопления в школе ремонтировали прошлым летом.
В январе RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.