Вирусолог оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в мире

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Александр Лукашев, вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в мире.
Вирусолог оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в мире
  • © РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что сейчас можно говорить о нисходящей стадии, поскольку во многих странах нарабатывается иммунная прослойка.

«Мы уже знаем, что число людей, которые встретились с вирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев. Это справедливо для всех стран», — сказал эксперт.

По его словам, точно известно, что какая-то часть людей изначально была невосприимчива или практически невосприимчива к COVID-19, поскольку имела иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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