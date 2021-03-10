Суд приговорил соучастника убийства следователя МВД Шишкиной к колонии

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Красногорский городской суд Московской области приговорил соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной к 9,5 года колонии общего режима.
Суд приговорил соучастника убийства следователя МВД Шишкиной к колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

«Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой). С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что судья также удовлетворил иск о возмещении причинённого преступлением морального вреда на сумму 1 млн рублей.

В октябре 2019 года Грузия экстрадировала в Россию Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве Шишкиной.

10 октября 2018 года в Красногорском районе Московской области неизвестный застрелил подполковника полиции Шишкину, когда женщина вышла из подъезда своего дома на парковку.

Двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.

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