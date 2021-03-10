Теракт предотвращён в школе в Пензенской области

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Теракт предотвращён в образовательном учреждении в Пензенской области, за подготовку задержан 16-летний подросток, который собирался совершить нападение в школе. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Теракт предотвращён в школе в Пензенской области
  • © РИА Новости

«В отношении подростка 2005 года рождения возбуждено уголовное дело… «приготовление к террористическому акту»… По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе», — заявили в СК.

Как полагает следствие, при нападении школьник планировал использовать охотничье ружьё, оружие и порох изъяты, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Агентство также сообщает, что задержанный подросток признал вину в том, что планировал устроить массовое убийство в школе в апреле.

В декабре 2020 года ФСБ сообщила, что в Туле задержан 18-летний юноша, готовивший нападение на учебное заведение.

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