На Ставрополье за сутки провели более 2 тысяч исследований на COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки с 9 на 10 марта в лабораториях региона провели около 2 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.
На Ставрополье за сутки провели более 2 тысяч исследований на COVID-19
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Об этом пишет pobeda26.ru.

«Но победа над вирусом пока ещё не так близка. По-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и избегать опасных в плане заражения ситуаций. Берегите себя! Всем желаю здоровья!» — обратился к жителям края Владимир Владимиров.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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