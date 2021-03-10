В Госдуме оценили меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Роскомнадзором мер по первичному замедлению скорости работы Twitter.

«Действия ведомства идут в рамках действующего законодательства. Мы видим, что крупнейшие мировые IT-компании не торопятся открывать в России представительства, не торопятся взаимодействовать, практически полностью игнорируют всё российское законодательство, не сотрудничают, не предоставляют данные, не хранят персональные данные на территории России», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что законы, которые дают возможность штрафовать в случае несоблюдения российского законодательства, а также замедлять трафик, «в достаточно короткой перспективе приведут к тому, что западные компании постепенно начнут исполнять российское законодательство».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter.

В ведомстве отметили, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.