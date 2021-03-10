«Ведомости»: в России предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров

В России предложили обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube.

Как пишут «Ведомости», предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.

Согласно инициативе, иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему России «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов высказал мнение, что регулировать продажи через социальные сети необходимо.

Он назвал три причины, по которым нужно усилить контроль за торговлей в интернете. Во-первых, серая торговля нарушает принципы здоровой конкуренции. Во-вторых, в легализации торговли заинтересовано государство, которое получает налоги. В-третьих, если клиент такого «вольного» продавца получит некачественный товар, то защитить свои потребительские права он не сможет.