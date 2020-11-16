Депутат Госдумы оценил возможность регулирования торговли через соцсети

Регулировать продажи через социальные сети необходимо, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».

Айрат Фаррахов назвал три причины, по которым нужно усилить контроль за торговлей в интернете. Во-первых, серая торговля нарушает принципы здоровой конкуренции. Во-вторых, в легализации торговли заинтересовано государство, которое получает налоги. В-третьих, если клиент такого «вольного» продавца получит некачественный товар, то защитить свои потребительские права он не сможет.

С другой стороны, добавил Айрат Фаррахов, очевидно, что социальные сети — это мощный ресурс для продвижения своей продукции и развития бизнеса.

«В любом случае торговля через соцсети — это то, что уже пришло и никогда уже не уйдёт. Поэтому лучше создать условия, сделать переходный период, чтобы люди могли легализоваться, а если они не воспользуются этой возможностью — тогда уже применять блокировку. Только в этом случае уже должна возникать ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность», — сказал он.

Таким продавцам депутат порекомендовал регистрироваться в качестве самозанятых.

Ранее сообщалось, что, по данным специалистов рынка электронной коммерции, объём продаж российских онлайн-магазинов вырос почти на 20% в условиях пандемии.