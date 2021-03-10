Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников

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Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников.
Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов России проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в заявлении.

Доклад необходимо представить до 20 апреля.

Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить решения, чтобы устранить проблемы с зарплатами бюджетников.

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