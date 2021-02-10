Путин поручил изучить вопрос зарплат бюджетников

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить решения, чтобы устранить проблемы с зарплатами бюджетников.
Путин поручил изучить вопрос зарплат бюджетников
  • РИА Новости

Он отметил, что необходимо изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников не в среднем, а по конкретным специалистам.

«Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что ключевое требование здесь — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.

Ранее Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.

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