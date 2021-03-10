Голикова оценила ситуацию с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — сообщила Голикова.

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.