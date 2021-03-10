Песков оценил влияние пандемии на развитие России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на развитие России.
Песков оценил влияние пандемии на развитие России
  • globallookpress.com

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своём развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», — заявил Песков.

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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