В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве женщины и троих детей

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Орехово-Зуевский суд Московской области арестовал 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и трёх её внуков в городе Ликино-Дулёво.
В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве женщины и троих детей
  • РИА Новости

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сергею Морозову, обвиняемому в совершении убийств, меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует представителя суда ТАСС.

7 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулёво тел 45-летней женщины и троих детей в возрасте двух и восьми лет с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний родственник потерпевших.

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