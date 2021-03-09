В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве женщины и троих детей

Орехово-Зуевский суд Московской области арестовал 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и трёх её внуков в городе Ликино-Дулёво.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сергею Морозову, обвиняемому в совершении убийств, меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует представителя суда ТАСС.

7 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулёво тел 45-летней женщины и троих детей в возрасте двух и восьми лет с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний родственник потерпевших.