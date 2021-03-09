В Севастополе упростят выдачу направлений на реабилитацию после COVID-19

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве города поручил горздраву проработать систему выдачи направлений на реабилитацию после заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.
В Севастополе упростят выдачу направлений на реабилитацию после COVID-19
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Посмотрите, чтобы людей не вводить в ситуацию, когда дополнительно нужно (получать. — RT) направления, опять идти в поликлинику в тяжёлом состоянии. Если всё это будет так технологически сделано, что человек на дому получает (направление. — RT), потом дальше амбулаторное наблюдение, а потом дальше из дома переезжает на реабилитацию, то это один вариант. А если надо ходить в поликлинику после болезни, то это несколько, сами понимаете, тяжеловато», — заявил Развожаев.

Он отметил, что имеет смысл сразу после стационара переводить в реабилитационное учреждение тех пациентов, которые перенесли заболевание в тяжёлой форме.

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.

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