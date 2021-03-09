Госдума приняла поправки к проекту о просветительской деятельности

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит в закон об образовании понятие «просветительская деятельность», сообщает РИА Новости.

Проект предлагает под «просветительской деятельностью» понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Федеральные органы власти в сфере образования будут уполномочены выдавать заключения образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве.

Кроме того, предлагается запретить использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Принятые поправки уточняют научно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений, а также гарантируют возможность осуществлять просветительскую деятельность физическим и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В ноябре временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству в дела России предложила дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность», чтобы обеспечить её регулирование.