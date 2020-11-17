В Совфеде предложили увольнять учителей за разжигание розни

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела России предлагает увольнять педагогов за призывы к разжиганию розни в рамках их деятельности. Об этом заявил председатель комиссии Андрей Климов.

«(Предлагается. — RT) предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им его деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России», — приводит ТАСС слова Климова.

Сенатор также отметил, что необходимо дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве.

Ранее Госдума приняла во втором чтении пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета её действия на территории России.

Кроме того, депутаты приняли во втором чтении проект закона о штрафах до 500 тыс. рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России.