ГД одобрила поправки к проектам о приоритете Конституции над международным правом

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Государственная дума приняла во втором чтении пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета её действия на территории России.
ГД одобрила поправки к проектам о приоритете Конституции над международным правом
  • РИА Новости

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, поправки вносятся в ст. 7 ч. 1 Гражданского кодекса, также дополняются Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, а также более чем 100 отраслевых законов.

Ранее официальный представитель президента России, сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников рассказал о новациях в законах по поправкам к Конституции.

Голосование по поправкам проходило в России с 25 июня по 1 июля, по его итогам более 77% россиян поддержали поправки, против высказались около 21%.

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