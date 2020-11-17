ГД одобрила поправки к проектам о приоритете Конституции над международным правом

Государственная дума приняла во втором чтении пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета её действия на территории России.

Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, поправки вносятся в ст. 7 ч. 1 Гражданского кодекса, также дополняются Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, а также более чем 100 отраслевых законов.

Ранее официальный представитель президента России, сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников рассказал о новациях в законах по поправкам к Конституции.

Голосование по поправкам проходило в России с 25 июня по 1 июля, по его итогам более 77% россиян поддержали поправки, против высказались около 21%.