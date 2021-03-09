В Подмосковье разработают систему рассрочки платежей за коммунальные услуги из-за холодов

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что жителям Московской области надо дать рассрочку на платежи и освободить от штрафов за неуплату счетов по ЖКХ из-за затянувшихся холодов.
В Подмосковье разработают систему рассрочки платежей за коммунальные услуги из-за холодов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

«Людям приходят достаточно серьёзные платёжки — 10—12 тыс. рублей вместо 6—8 тыс., как в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу. Чтобы платёж ежемесячный облегчить», — дал поручение губернатор на заседании правительства.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин подтвердил, что это чрезвычайно важная тема.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал об уровне собираемости платежей за ЖКУ в столице.

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