В Москве рассказали об уровне собираемости платежей за ЖКУ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что на данный момент уровень собираемости платежей за ЖКУ составляет 96%.
В Москве рассказали об уровне собираемости платежей за ЖКУ
  • РИА Новости

«Из-за пандемии в столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг, так же как и приостановление начисления пени за услуги ЖКХ», — напомнил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, за три месяца самоизоляции задолженность выросла на 2,65 млрд рублей, но после того как ограничения были сняты, большая часть граждан произвела оплату.

«В итоге из долгов осталось 35 млн рублей. С каждым должником ведётся индивидуальная работа. На злостных неплательщиков, как и положено по закону, управляющие компании подают в суды. И количество просроченных платежей резко сокращается», — добавил Бирюков.

Ранее Бирюков прокомментировал ситуацию с оплатой ЖКУ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН прокомментировал предложение о полной компенсации платы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.

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