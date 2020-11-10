В Москве прокомментировали ситуацию с оплатой ЖКУ

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Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков прокомментировал ситуацию с оплатой ЖКУ.
В Москве прокомментировали ситуацию с оплатой ЖКУ
  • РИА Новости

«Коммунальные долги, накопившиеся на 1 апреля этого года, сейчас даже снизились. Хотя в течение трёх месяцев пандемии люди не платили и образовался долг по квартплате порядка 3 млрд рублей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, после локдауна управляющие компании пообщались с горожанами, люди с пониманием отнеслись к ситуации и за несколько месяцев погасили практически всю сумму долга.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН прокомментировал предложение о полной компенсации платы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.

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