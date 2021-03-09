В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Карелии выявили 105 случаев COVID-19. Выздоровели 122 пациента.
В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.

Количество выявленных случаев коронавируса — 6781,2 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 107 заболевших за последние 24 часа. Общее число заболевших достигло 27 169, выздоровели 25 094 человека, передаёт «Тамбовский курьер».

В настоящее время в стационарах находятся 410 пациентов, под медицинским наблюдением на дому — ещё 1799.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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