В Кремле оценили ситуацию с ценами на продукты в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.
В Кремле оценили ситуацию с ценами на продукты в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы видим, что в целом удаётся всё-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно всё-таки влияние этих факторов амортизирует», — сказал Песков.

Ранее правительство России приняло решение усилить контроль за ценами на основные товары и услуги и вводит постоянный мониторинг.

Этим будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

Отмечается, что за профильными российскими ведомствами будут закреплены определённые группы товаров и услуг.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца.

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