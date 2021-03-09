В Кремле оценили ситуацию с ценами на продукты в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.

«Мы видим, что в целом удаётся всё-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно всё-таки влияние этих факторов амортизирует», — сказал Песков.

Ранее правительство России приняло решение усилить контроль за ценами на основные товары и услуги и вводит постоянный мониторинг.

Этим будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

Отмечается, что за профильными российскими ведомствами будут закреплены определённые группы товаров и услуг.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца.