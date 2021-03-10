Назван наиболее востребованный инвентарь перед 23 Февраля и 8 Марта

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Анастасия Румянцева
Перед 23 Февраля россияне чаще всего покупали перфораторы, дрели и шуроповёрты. Об этом RT рассказали в интернет-магазине Всеинструменты.ру.
Назван наиболее востребованный инвентарь перед 23 Февраля и 8 Марта
  • РИА Новости

Так, спрос на перфораторы ко Дню защитника Отечества в этом году вырос на 67%, а на дрели и шуроповёрты — на 66%.

Кроме того, согласно статистике, популярностью пользовались такие товары, как лобзики.

Рост спроса на эту категорию товаров составил 60%, а на шлифмашины — 57%.

Отмечается, что к 8 Марта на 60% выросли продажи спортивных тренажёров.

Кроме того, намного чаще россияне в этот период стали покупать парогенераторы — рост спроса на них составил 83%.  

Также на 29% выросли продажи газонокосилок, говорится в исследовании. 

Ранее сообщалось, что более половины россиян хотели бы больше государственных праздников.

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