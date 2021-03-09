На Сахалине возбудили дело по факту гибели при пожаре трёх малолетних детей
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
В ходе расследования действиям родителей погибших детей будет дана правовая оценка.
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара и смерти детей.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трёх человек в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе.