На Сахалине возбудили дело по факту гибели при пожаре трёх малолетних детей

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Следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области возбуждено уголовное дело после обнаружения при тушении дома в городе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.
На Сахалине возбудили дело по факту гибели при пожаре трёх малолетних детей
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

В ходе расследования действиям родителей погибших детей будет дана правовая оценка.

Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара и смерти детей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трёх человек в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе.

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