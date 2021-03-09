На Сахалине возбудили дело по факту гибели при пожаре трёх малолетних детей

Следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области возбуждено уголовное дело после обнаружения при тушении дома в городе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.

РИА Новости