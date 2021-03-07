СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в доме в Уфе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трёх человек в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе.
СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в доме в Уфе
  • © Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти трёх человек во время пожара», — цитирует Интерфакс пресс-службу управления СК по Башкирии.

По данным регионального ГУ МЧС, около 150 жильцов дома, в том числе 46 детей, размещены в близлежащей школе, с ними работают психологи.

По уточнённой информации, в результате пожара погибли мальчик 2009 года рождения и две женщины. При этом ещё четыре женщины получили отравление продуктами горения. 

Ранее стало известно, что  в ночь на 7 марта произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме по улице Ферина в Уфе.

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