СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в доме в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трёх человек в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти трёх человек во время пожара», — цитирует Интерфакс пресс-службу управления СК по Башкирии.

По данным регионального ГУ МЧС, около 150 жильцов дома, в том числе 46 детей, размещены в близлежащей школе, с ними работают психологи.

По уточнённой информации, в результате пожара погибли мальчик 2009 года рождения и две женщины. При этом ещё четыре женщины получили отравление продуктами горения.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 марта произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме по улице Ферина в Уфе.