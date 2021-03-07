В Уфе при пожаре в многоэтажке погибли три человека

В Уфе при пожаре в многоэтажном доме три человека погибли, четверо пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Согласно данным ведомства, в ночь на 7 марта произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме по улице Ферина, 1/2, в Уфе, возгорание ликвидировано.

«В результате пожара погибли три человека, в том числе ребёнок 2009 года рождения, пострадали четыре человека», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что «у всех пострадавших отравление продуктами горения различной степени тяжести».

Ранее сообщалось, что в посёлке Берёзовом Хабаровского края при пожаре в жилом доме погибли двое детей.