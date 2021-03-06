При пожаре в доме в Хабаровском крае погибли двое детей

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В посёлке Берёзовом Хабаровского края при пожаре в жилом доме погибли двое детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
При пожаре в доме в Хабаровском крае погибли двое детей
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

«Днём 6 марта в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном жилом доме в посёлке Берёзовом. В течение нескольких часов расчёты боролись с пламенем, но дом оказался полностью уничтожен огнём», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что «в одной из жилых квартир в момент происшествия одни дома находились двое детей 2019 и 2018 годов рождения, их спасти не удалось».

В следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что «возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, на которых возложена обязанность по контролю за надлежащими и безопасными условиями проживания несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что на небольшом литейном производстве в городе Златоусте Челябинской области произошёл взрыв газового оборудования, в результате чего погиб один человек.

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