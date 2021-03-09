В лабораториях Ставрополья провели почти 1,4 млн тестов на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Губернатор региона Владимир Владимиров напомнил о мерах по сокращению риска распространения инфекции.
«Коронавирус по-прежнему представляет угрозу здоровью людей. И соблюдение мер профилактики наряду с продолжающейся вакцинацией может помочь избежать пагубных последствий. Помните о собственной безопасности и благополучии окружающих», — подчеркнул он.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.