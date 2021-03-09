СК возбудил дело после хлопка газа в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после того, как девушка пострадала из-за хлопка газа в подмосковной деревне Лукьяново.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в ходе осмотра места происшествия следователем с участием специалиста газовой службы было выявлено, что газовый котёл в доме устанавливался в нарушение норм и требований безопасного использования и содержания газового оборудования.

Ранее в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошёл хлопок бытового газа в жилом доме. Вскоре после этого спасатели извлекли из-под завалов дома выжившую девочку.

После этого СК начал проверку.