СК начал проверку после хлопка газа в Подмосковье

Следователи начали проверку после того, как один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковной деревне Лукьяново.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. Следственным отделом по городу Серпухову ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — сказала она.

Уточняется, что в настоящий момент специалистами устанавливается число пострадавших, а также причины хлопка газа.

Ранее в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошёл хлопок бытового газа в жилом доме. Вскоре после этого спасатели извлекли из-под завалов дома живой девочку 14 лет.