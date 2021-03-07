СК начал проверку после хлопка газа в Подмосковье
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. Следственным отделом по городу Серпухову ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — сказала она.
Уточняется, что в настоящий момент специалистами устанавливается число пострадавших, а также причины хлопка газа.
Ранее в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошёл хлопок бытового газа в жилом доме. Вскоре после этого спасатели извлекли из-под завалов дома живой девочку 14 лет.