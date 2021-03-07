В Московской области произошёл взрыв газа в жилом доме

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В подмосковном Серпухове произошёл взрыв бытового газа в жилом доме.
В Московской области произошёл взрыв газа в жилом доме
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«В деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошёл хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 кв. м. В результате частично разрушились несущие конструкции дома», — сказал собеседник.

Отмечается, что возгорания после хлопка газа не последовало. 

Как указывает агентство, ссылаясь на экстренные службы, из-под завалов дома живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа с пожаром в здании в Пензе, в результате которого пострадали шесть человек.

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