Генпрокуратура назвала объём ущерба от коррупции в России в 2020 году

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин назвал объём ущерба от коррупции в стране в 2020 году.

По его словам, ущерб от подобного рода преступлений в России по возбуждённым в 2020 году уголовным делам превысил 63 млрд рублей.

Балдин уточнил, что сумма взяток по преступлениям о получении взяток (ст. 290 УК России) составила более 3 млрд рублей, а по преступлениям о даче взяток (ст. 291 УК России) — 2,1 млрд рублей.

«В результате совершения иных коррупционных преступлений, в том числе таких как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, в 2020 году причинён имущественный ущерб на сумму, превышающую 58 млрд рублей», — отметил он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры пояснил, что разница в суммах по ст. 290 и 291 УК России связана с тем, что часть «взяткодателей» действовали в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов.

Ранее Балдин назвал лидирующие по уровню коррупции регионы России и наказанных в стране коррупционеров в 2020 году.