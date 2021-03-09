Генпрокуратура назвала объём ущерба от коррупции в России в 2020 году

Короткая ссылка
Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин назвал объём ущерба от коррупции в стране в 2020 году.
Генпрокуратура назвала объём ущерба от коррупции в России в 2020 году
  • РИА Новости

По его словам, ущерб от подобного рода преступлений в России по возбуждённым в 2020 году уголовным делам превысил 63 млрд рублей.

Балдин уточнил, что сумма взяток по преступлениям о получении взяток (ст. 290 УК России) составила более 3 млрд рублей, а по преступлениям о даче взяток (ст. 291 УК России) — 2,1 млрд рублей.

«В результате совершения иных коррупционных преступлений, в том числе таких как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, в 2020 году причинён имущественный ущерб на сумму, превышающую 58 млрд рублей», — отметил он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры пояснил, что разница в суммах по ст. 290 и 291 УК России связана с тем, что часть «взяткодателей» действовали в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов.

Ранее Балдин назвал лидирующие по уровню коррупции регионы России и наказанных в стране коррупционеров в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить