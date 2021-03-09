В Генпрокуратуре назвали лидирующие по уровню коррупции регионы
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Как передаёт РИА Новости, далее идут Татарстан, Ставрополье, Подмосковье, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.
Балдин отметил, что меньше всего взяток зарегистрировали на Чукотке, в ЕАО, Республике Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии. Также он назвал Мурманскую, Костромскую и Магаданскую области.
По его словам, на основании одних лишь статистических данных нельзя утверждать, что те или иные субъекты Федерации наиболее или наименее подвержены коррупции как таковой: нужно учитывать различные факторы, в том числе то, что коррупционные преступления являются высоколатентными.
Поэтому, подчеркнули в ведомстве, формируемая статистика, скорее, говорит об активности правоохранительных органов региона по выявлению преступлений.
Ранее сообщалось, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.