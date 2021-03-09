В Генпрокуратуре назвали лидирующие по уровню коррупции регионы

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Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва. Об этом сообщил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.
В Генпрокуратуре назвали лидирующие по уровню коррупции регионы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как передаёт РИА Новости, далее идут Татарстан, Ставрополье, Подмосковье, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Балдин отметил, что меньше всего взяток зарегистрировали на Чукотке, в ЕАО, Республике Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии. Также он назвал Мурманскую, Костромскую и Магаданскую области.

По его словам, на основании одних лишь статистических данных нельзя утверждать, что те или иные субъекты Федерации наиболее или наименее подвержены коррупции как таковой: нужно учитывать различные факторы, в том числе то, что коррупционные преступления являются высоколатентными.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, формируемая статистика, скорее, говорит об активности правоохранительных органов региона по выявлению преступлений.

Ранее сообщалось, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.

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