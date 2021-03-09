В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще берёт небольшие взятки

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Балдин отметил, что чаще всего такие преступления совершают полицейские. Деньги они получают от граждан, чтобы избежать ответственности за правонарушения.

Взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов берут педагоги, а сотрудники ФСИН берут деньги за пронос в тюрьмы запрещённых предметов.

В декабре 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов предложил ввести дополнительный квалифицирующий признак для небольших взяток, если они сопряжены с вымогательством.