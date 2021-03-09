В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще берёт небольшие взятки

Короткая ссылка
Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Балдин отметил, что чаще всего такие преступления совершают полицейские. Деньги они получают от граждан, чтобы избежать ответственности за правонарушения.

Взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов берут педагоги, а сотрудники ФСИН берут деньги за пронос в тюрьмы запрещённых предметов.

В декабре 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов предложил ввести дополнительный квалифицирующий признак для небольших взяток, если они сопряжены с вымогательством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить