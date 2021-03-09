Названы лидирующие по доступности ипотеки регионы

Лидерами по доступности ипотеки среди российских регионов стали Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что в четвёрке регионов-лидеров по доступности расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ. Как показывает статистика, жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье, считают эксперты.

Замыкают рейтинг Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Севастополь, Республика Крым, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Республика Тыва.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ужесточение требований к ипотечным организациям.